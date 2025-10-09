mette marit di norvegia malata e lontana dal marito haakon rompe il silenzio

Un periodo particolarmente duro per Mette-Marit di Norvegia. La Principessa è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni pubblici per sottoporsi ad un intenso trattamento di cure. Da tempo sta lottando contro la fibrosi polmonare. E il marito Haakon è lontano da lei, impegnato in un viaggio negli Stati Uniti. Come sta Mette-Marit di Norvegia, le parole del Principe Haakon. Mette-Marit di Norvegia è stata costretta a ritirarsi dagli impegni reali per concentrarsi sulla sua salute, e il Principe ereditario Haakon non ha nascosto quanto gli manchi la sua presenza durante un tour negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dilei.it

