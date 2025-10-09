Mette la spazzatura in strada nell' orario sbagliato | multa da 500 euro

Pordenonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi più di mezzo stipendio mensile di multa. Una donna delle pulizie che lavora in una cooperativa a Pordenone, infatti, si è vista recapitare una multa di 500 euro per aver depositato un sacco di rifiuti (plastica) nel sito giusto, ma non negli orari consentiti. Una botta economica non da poco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

