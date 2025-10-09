Meteo le previsioni in Campania per giovedì 9 ottobre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3712m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: meteo - previsioni
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
Previsioni meteo per Avellino – Domenica 20 luglio 2025
Previsioni meteo per Avellino – Sabato 30 agosto 2025
Che tempo farà nel fine settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
#Meteo, in #Sicilia arriva il forte vento: ecco le previsioni aggiornate per domani - facebook.com Vai su Facebook
Le previsioni meteo di Napoli e Campania: arrivano le ottobrate, temperature in aumento - Arrivano le ottobrate anche in Campania: caldo fuori stagione e giornate più simili a quelle di fine estate che a quelle di metà autunno ... Lo riporta fanpage.it
Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: ancora maltempo, poi una fase più stabile - La prima Domenica del mese di ottobre sta trascorrendo, sul territorio campano, nel segno di condizioni atmosferiche instabili e piovose, complice il passaggio di una perturbazione accompagnata ... Secondo msn.com