Metallo da record | supera i 112 euro al grammo

È un rialzo netto, quello del prezzo dell’oro — non dettato dal caso ma dagli occhi degli investitori che cercano rifugio. Nelle ultime settimane, il metallo giallo ha registrato un’impennata notevole: da pochi centesimi al giorno, una costante salita, fino a sfiorare livelli che non si vedevano da anni. Ieri le quotazioni hanno superato quota 112 euro al grammo. Chi ha già oro in cassaforte oggi vede un extra-valore inatteso. Dall’altro, chi studia un "colpo grosso" (come le bande specializzate nelle rapine alle officine dell’oro) trova una motivazione in più. Dopo tutto, un chilo di metallo vale di più oggi molto più che un mese fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metallo da record: supera i 112 euro al grammo

Oro oltre i 4.000 dollari l’oncia: record storico per il metallo prezioso

La corsa del metallo prezioso segna un nuovo record storico, spinta dall’incertezza geopolitica e dalla crescente sfiducia nei confronti del dollaro. Gli analisti si chiedono se il rally dell’oro sia destinato a durare — e fino a dove potrà arrivare. - facebook.com Vai su Facebook

#ORO Nuovi massimi storici per il metallo prezioso a $3,871. Prospettive rialziste: il superamento della resistenza in area $3,870 (record storici) potrebbe preludere a un allungo verso obiettivi ipotizzabili a $4,000. Indicazioni negative con il cedimento di $3,72 - X Vai su X

Metallo da record: supera i 112 euro al grammo - Nel distretto orafo aretino, il maggiore d’Europa, con centinaia di aziende e migliaia di addetti, gli operatori non guardano ... Riporta lanazione.it

Il prezzo dell'oro supera i 3.700 dollari l'oncia: è record - Gli investitori iniziano a dubitare della solidità del dollaro e preferiscono puntare sul metallo giallo Meloni: "Io denunciata con Tajani, Crosetto e Cingolani per concorso in genocidio. Segnala msn.com