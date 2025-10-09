Messina magica | tra esoterismo stregoneria e storie dimenticate
Una passeggiata incantevole e fuori dall'ordinario attraverso la città ricostruita sulle proprie rovine di Messina tra fantasmi, folletti, demoni, streghe, lupi mannari, paganesimo, storia dimenticata e religione. Un incredibile viaggio nel tempo tra magia ed esoterismo, storia reale e leggende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: messina - magica
Messina magica: tra esoterismo, stregoneria e storie dimenticate
Messina magica: tra esoterismo, stregoneria e storie dimenticate
RTP Messina. . Protagonisti indiscussi di questo weekend sono stati gli aquiloni che per tre giorni hanno colorato e reso ancora più magica la spiaggia di Capo Peloro. Ancora una volta ha riscosso grande successo il “Festival degli Aquiloni” , giunto alla VII ed - facebook.com Vai su Facebook