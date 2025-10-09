' Messaggeri della pace' in bicicletta dalla Lombardia ad Assisi tappa a scuola | raccolti i messaggi dei ragazzi

Dalla provincia di Varese in bici fino a Perugia per veicolare messaggi pace. I ciclisti amatoriali di ‘Bicipace’ in mattinata hanno fatto tappa alla scuola media ‘Viale della Resistenza’ di Cesena dove hanno raccolto i messaggi di pace degli studenti. Sono partiti sabato scorso da Castellanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

