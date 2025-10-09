' Messaggeri della pace' in bicicletta dalla Lombardia ad Assisi tappa a scuola | raccolti i messaggi dei ragazzi
Dalla provincia di Varese in bici fino a Perugia per veicolare messaggi pace. I ciclisti amatoriali di ‘Bicipace’ in mattinata hanno fatto tappa alla scuola media ‘Viale della Resistenza’ di Cesena dove hanno raccolto i messaggi di pace degli studenti. Sono partiti sabato scorso da Castellanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: messaggeri - pace
Giubileo dei Giovani, arrivati in città 2.300 ragazzi. Il cardinale Lojudice: "Siate messaggeri di pace"
Pellegrini di Speranza e messaggeri di pace sulla via di Francesco Nel giorno del nostro patrono d’Italia abbiamo vissuto una marcia per la pace, da Piazza di Pietralunga fino alla Pieve di Saddi, culla della cristianità alto-tiberina. Un cammino di fede, di frat - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: «Piano Trump una luce di pace che squarcia le tenebre. Fiera del contributo dell'Italia» - X Vai su X
'Messaggeri della pace' in bicicletta dalla Lombardia ad Assisi, tappa a scuola: raccolti i messaggi dei ragazzi - I ciclisti amatoriali di ‘Bicipace’ in mattinata hanno fatto tappa alla scuola media ‘Viale della Resistenza’ di Cesena do ... Scrive cesenatoday.it
Parte da Castellanza la ciclo-staffetta per la pace di Legambiente e BiciPace - L’iniziativa, che partirà sabato 4 ottobre, vedrà un gruppo di cicloamatori dell'associazione BiciPace, che include numerosi soci di Legambiente, percorrere le strade dalla Lombardia all’Umbria per un ... Riporta varesenews.it