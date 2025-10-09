Messa in sicurezza e riqualificazione di Palazzo Paolo V | ok al progetto esecutivo

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti destinati a biblioteca in Palazzo Paolo V. “Il tempismo e l’efficienza con cui abbiamo attuato il programma Pics – spiega il vicesindaco con delega ai fondi Pics Francesco De Pierro nell’illustrare i contenuti del provvedimento- ha consentito all’Amministrazione di avere a disposizione risorse aggiuntive, le cosiddette rinvenienze, con cui possiamo eseguire interventi di rilievo come quello approvato oggi in Giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Messa in sicurezza e riqualificazione di Palazzo Paolo V: ok al progetto esecutivo

