Messa in sicurezza del costone di Zingarello la Regione | sopralluogo congiunto per garantire la pubblica incolumità
Nell'agosto dello scorso anno si sfiorò la tragedia. Qualcuno venne sfiorato dai massi caduti all'improvviso, per fortuna la famiglia di 5 persone che era proprio sotto il costone nell'esatto momento del cedimento era in mare. Adesso, dopo che l'associazione ambientalista MareAmico ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: messa - sicurezza
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Rosignano | Crolli dal cavalcavia, dopo la messa in sicurezza via al restyling da 2 milioni di euro: il progetto
Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza
Da venerdì 10 ottobre il cantiere per la messa in sicurezza di Canal del Rio si allarga e cambia la viabilità in corso Rosselli e via VII Luglio. Questa parte di interventi durerà un paio di mesi.... - facebook.com Vai su Facebook
Al via la messa in sicurezza della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Dichiarazione assessore Carta https://ift.tt/ApyJ45b - X Vai su X
Corricella ovest: al via la messa in sicurezza del costone - “Siamo ufficialmente entrati nel vivo – commenta l’Assessore procidano Rossella Lauro – La ditta esecutrice ha iniziato ad allestire il cantiere a terra e, dalla prossima settimana, partiranno anche l ... Da ilgolfo24.it
Al via la messa in sicurezza della spiaggetta di Corricella - “Nella pace della spiaggetta di Corricella, Sott’o Rar secondo l’espressione di chi ci ha sempre fatto il bagno, non si immagina il grande rischio di caduta del costone – commenta il Sindaco di Procid ... Riporta ilgolfo24.it