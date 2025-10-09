Merz | L' accordo tra Israele e Hamas ci dà motivo di ottimismo

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore l’intesa tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace promosso dagli Stati Uniti. Da Berlino, Merz ha definito gli sviluppi “incoraggianti” e si è detto fiducioso su un possibile accordo completo entro la settimana. “C’è chiaramente una grande opportunità di intesa con Hamas nelle prossime ore,” ha dichiarato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

