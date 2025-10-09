Mercato San Severino riapre urologia al Fucito

Sindaco Somma: Segnale importante dal DG Verdoliva. Impegno mantenuto «Con la riapertura del reparto di Urologia e Litotrissia Urinaria all’ospedale «G.Fucito» di Mercato S.Severino, il Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, Ciro Verdoliva, ha rispettato in pieno uno degli impegni del cronoprogramma assunti in occasione del nostro ultimo confronto di settembre. È una risposta concreta ai bisogni dei cittadini ed alla necessità di assicurare cure adeguate e prestazioni continuative». Così il Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, all’indomani della riattivazione di quello che è uno snodo strategico per le attività di ricovero ordinario e la programmazione chirurgica all’interno del presidio, con un aumento dei posti letto ed una dotazione tecnologica all’avanguardia. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, riapre urologia al «Fucito»

In questa notizia si parla di: mercato - severino

Cibo, musica e divertimento: a Mercato San Severino la Festa della Birra

Mercato San Severino, mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo: iniziati i lavori alla frazione Acquarola

Mercato San Severino, messa in sicurezza del Solofrana: aggiudicati i lavori d'urgenza

#ARRESTO A #NAPOLI - I reati commessi a Napoli e a Mercato San Severino tra il 2012 e il 2018 - facebook.com Vai su Facebook

R C . MERCATO SAN SEVERINO . . p?r?o?s?s?i?m?a?m?e?n?t?e? ?s?u? . #RaccontiamoIlBelPaese #MercatoSanSeverino #Salerno #Campania #CastelloSanSeverino #PiccolaGrandeIt - X Vai su X

Riapre urologia al Fucito, il sindaco: "Verdoliva ha rispettato gli impegni" - L'articolo Riapre urologia al Fucito, il sindaco: "Verdoliva ha rispettato gli impegni" proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

Mercato San Severino, a 40 anni Claudio Zulli è il nuovo direttore del Centro di Endoscopia del “Fucito” - Sono orgoglioso – dichiara – perché questo traguardo rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito con impegno, visione e responsabilità. Segnala agro24.it