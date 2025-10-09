Mercato Juventus nuovo duello col Napoli | dopo il testa a testa per Gutierrez c’è un nuovo obiettivo comune per la fascia Il nome

Mercato Juventus, l’esterno del Genoa è al centro di una contesa di calciomercato che riaccende la rivalità con il Napoli dopo l’ultima estate. Il mercato Juventus  ha messo nel mirino  Norton-Cuffy, il talentuoso laterale del  Genoa, ma si trova già di fronte alla forte concorrenza del  Napoli, che è pronto a intromettersi nella trattativa. Questo scontro di  calciomercato  rievoca i duelli della scorsa estate tra i due club per obiettivi comuni. In particolare, la contesa per  Norton-Cuffy  ricorda da vicino quella che ha riguardato Gutiérrez, l’esterno che alla fine ha preso la via di  Napoli  dal  Girona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

