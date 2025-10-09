Mercato Juventus nuovo duello col Napoli | dopo il testa a testa per Gutierrez c’è un nuovo obiettivo comune per la fascia Il nome

Mercato Juventus, l’esterno del Genoa è al centro di una contesa di calciomercato che riaccende la rivalità con il Napoli dopo l’ultima estate. Il mercato Juventus ha messo nel mirino Norton-Cuffy, il talentuoso laterale del Genoa, ma si trova già di fronte alla forte concorrenza del Napoli, che è pronto a intromettersi nella trattativa. Questo scontro di calciomercato rievoca i duelli della scorsa estate tra i due club per obiettivi comuni. In particolare, la contesa per Norton-Cuffy ricorda da vicino quella che ha riguardato Gutiérrez, l’esterno che alla fine ha preso la via di Napoli dal Girona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, nuovo duello col Napoli: dopo il testa a testa per Gutierrez c’è un nuovo obiettivo comune per la fascia. Il nome

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’uscita, Inter e Milan preparano il derby di mercato per il serbo

Juventus, Hjulmand e Alberto Costa, il mercato si infiamma

Juventus, mercato infuocato: Sancho si avvicina, spunta Rashford

Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Caso Osimhen: non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non - X Vai su X

Diego Lopez Juve, non è ancora detta l’ultima parola per il ds: Comolli continua a monitorarlo, cosa potrebbe succedere. Lo scenario - Diego Lopez Juve, si stringe il cerchio per la scelta: l’italiano è il grande favorito, ma il profilo internazionale resta un’opzione valida La caccia all’uomo mercato è entrata nella sua fase decisiv ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta - La Juventus presto svelerà il nuovo Direttore sportivo: ci sono tre profili sul taccuino della dirigenza bianconera sul mercato ... Segnala calciomercato.it