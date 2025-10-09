Mercato Juventus fumata bianca in arrivo per il nuovo ds | c’è un nome che ha superato la concorrenza! Su chi punterà il club bianconero

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, fumata bianca in arrivo per il nuovo ds: la scelta è caduta su un profilo italiano che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. La  Juventus  ha il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà  Marco Ottolini. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da  Tuttosport,  Damien Comolli  ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sulla soluzione “italiana”, affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera. Mercato Juventus: il prescelto è Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus fumata bianca in arrivo per il nuovo ds c8217232 un nome che ha superato la concorrenza su chi punter224 il club bianconero

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, fumata bianca in arrivo per il nuovo ds: c’è un nome che ha superato la concorrenza! Su chi punterà il club bianconero

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’uscita, Inter e Milan preparano il derby di mercato per il serbo

Juventus, Hjulmand e Alberto Costa, il mercato si infiamma

Juventus, mercato infuocato: Sancho si avvicina, spunta Rashford

mercato juventus fumata biancaNeymar, Nico Paz, Atubolu, Ottolini ds della Juventus, Guirassy: i 5 rumors di mercato che vi siete persi oggi (8/10) - In casa Inter si ragiona sul possibile erede di Sommer: il nome più gettonato è quello di Noah Atubolu. Lo riporta eurosport.it

mercato juventus fumata biancaMercato Milan, Tare lo blinda! Contatti avviati e volontà reciproca, prossime settimane decisive per la fumata bianca - Mercato Milan, Igli Tare pronto a blindare Fikayo Tomori, in scadenza di contratto nel 2027: previsti dialoghi per il rinnovo dell’inglese Nonostante la massima concentrazione sia sul big match di sta ... milannews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Fumata Bianca