Mercato Juventus fumata bianca in arrivo per il nuovo ds | c’è un nome che ha superato la concorrenza! Su chi punterà il club bianconero

Mercato Juventus, fumata bianca in arrivo per il nuovo ds: la scelta è caduta su un profilo italiano che conosce già benissimo l'ambiente bianconero. La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. La Juventus ha il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà Marco Ottolini. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da Tuttosport, Damien Comolli ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sulla soluzione "italiana", affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l'ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera. Mercato Juventus: il prescelto è Marco Ottolini.

