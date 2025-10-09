Mercato Juve il Barcellona fa spesa alla Continassa? A sorpresa c’è quel bianconero della rosa di Tudor nel mirino dei blaugrana | novità

Mercato Juve, novità su Yildiz: il mancato accordo sull’ingaggio del numero 10 turco ha scatenato l’interesse di tre grandi club europei. La trattativa tra la  Juventus  e l’entourage di  Kenan Yildiz  per l’adeguamento contrattuale continua a destare preoccupazione alla  Continassa, e le difficoltà nel trovare un compromesso sull’ingaggio stanno alimentando un’autentica asta internazionale per il giovane talento. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il fronte dei club interessati al  numero 10  turco si è ulteriormente allargato con l’ingresso di un altro gigante europeo: il  Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

