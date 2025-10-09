Mercato Juve il Barcellona fa spesa alla Continassa? A sorpresa c’è quel bianconero della rosa di Tudor nel mirino dei blaugrana | novità

Mercato Juve, novità su Yildiz: il mancato accordo sull’ingaggio del numero 10 turco ha scatenato l’interesse di tre grandi club europei. La trattativa tra la Juventus e l’entourage di Kenan Yildiz per l’adeguamento contrattuale continua a destare preoccupazione alla Continassa, e le difficoltà nel trovare un compromesso sull’ingaggio stanno alimentando un’autentica asta internazionale per il giovane talento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il fronte dei club interessati al numero 10 turco si è ulteriormente allargato con l’ingresso di un altro gigante europeo: il Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, il Barcellona fa spesa alla Continassa? A sorpresa c’è quel bianconero della rosa di Tudor nel mirino dei blaugrana: novità

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez

? Le scorie del #mercato estivo #Juve - X Vai su X

? Marotta: "Senza plusvalenze Juve, Inter e Milan... Mercato limitante. Guardate il Real" - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juve, tutti pazzi per il centrocampista! Era stato accostato anche ai bianconeri: la notizia dall’Inghilterra può cambiare tutti gli scenari - Mercato Juve, tutti pazzi per il centrocampista accostato anche ai bianconeri: ci sono importanti novità La strada che porta a Marc Guehi si fa sempre più affollata e in salita per il mercato Juve. Come scrive juventusnews24.com

Calciomercato Juve, svelato il sogno di Laporta: strappare questo bianconero alla Vecchia Signora e creare una coppia incredibile con Yamal. Lo scenario - Calciomercato Juve, svelato il sogno di Laporta che riguarda anche questo bianconero: la rivelazione Mentre la Juventus lavora per blindare il suo gioiello, dalla Spagna rimbalza una voce che ha del c ... Da juventusnews24.com