Mercato Juve cifre e dettagli del sogno Tonali | dalla richiesta del Newcastle all’ingaggio monstre Queste le condizioni per riportare in Italia il centrocampista

Mercato Juve, spuntano tutti i dettagli e le cifre dell’eventuale operazione Sandro Tonali: queste le condizioni per riportarlo in Italia. “Sandro Tonali è il migliore centrocampista della Premier League”. Quando un’investitura del genere arriva da una leggenda come Paul Scholes, c’è solo da prenderne atto. L’ex bandiera del Manchester United ha incoronato il classe 2000, mettendolo davanti a tutti nel campionato più competitivo del mondo. Una crescita esponenziale, quella di Tonali, che dal suo approdo al Newcastle ha visto il suo valore schizzare a 70 milioni di euro. Ora, come riportato da Calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, cifre e dettagli del sogno Tonali: dalla richiesta del Newcastle all’ingaggio monstre. Queste le condizioni per riportare in Italia il centrocampista

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli

Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez

Il mercato estivo della #Juve è stato incompleto e i risultati si vedono sul campo. Il reparto mediano è in difficoltà: Locatelli e #Thuram stanno facendo il loro, mentre Koopmeiners e McKennie hanno deluso. In attesa del ritorno di #Miretti, due sono le strade - X Vai su X

? Marotta: "Senza plusvalenze Juve, Inter e Milan... Mercato limitante. Guardate il Real" - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Yildiz Juve, balla mezzo milione di euro. Le cifre - Rinnovo Yildiz Juve: manca ancora l’accordo sulle cifre dell’ingaggio, la proposta bianconera che non soddisfa ancora la richiesta del giocatore La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz continua a ... Scrive juventusnews24.com

Yildiz Juve, Tuttosport svela l’aneddoto sul turco: il club bianconero ha già ritoccato la propria offerta per il rinnovo! È successo dopo… I dettagli - Yildiz Juve: la società ha già ritoccato l’offerta salariale annuale per il turco, arrivando a 4,5 milioni più premi per un totale potenziale di 6 milioni La trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz ... Segnala juventusnews24.com