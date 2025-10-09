Mercato Juve bianconeri pronti a tornare a trattare con l’Atletico Madrid | c’è un nuovo nome dopo l’affare Nico Gonzalez Di chi si tratta

Mercato Juve, la dirigenza bianconera è pronta a tornare a trattare con l’Atlético Madrid per Molina, l’obiettivo per la fascia destra. La  Juventus  non si ferma e, dopo aver chiuso l’affare  Nico Gonzalez  in un’operazione che ha consolidato i rapporti con il club spagnolo, la dirigenza bianconera è pronta a tornare a bussare alla porta dell’ Atlético Madrid  in vista della finestra di  calciomercato  di  gennaio. L’obiettivo primario è uno solo, un nome già tentato in estate senza successo:  Nahuel Molina. L’esterno argentino, infatti, era stato al centro di una trattativa la scorsa estate che si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando una casella scoperta nella rosa di  Igor Tudor, in particolare sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

