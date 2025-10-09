Mercato Inter ora Luis Henrique e Diouf devono accelerare! Per i due neo-acquisti è il momento di dare risposte

Inter News 24 Mercato Inter, Luis Henrique e Diouf devono accelerare l’integrazione! L’analisi del Corriere dello Sport: è il momento di dare risposte. Il Corriere dello Sport dedica spazio all’integrazione in nerazzurro di Luis Henrique e Andy Diouf, due nuovi acquisti dell’ Inter ancora in ombra nella prima parte di stagione. Il quotidiano sottolinea come la sosta del campionato rappresenti un’opportunità per rigenerare chi è rimasto ad Appiano Gentile e accelerare l’inserimento dei giocatori che devono ancora trovare una collocazione stabile nel progetto di Cristian Chivu. Il lavoro di questi giorni, incluso il test amichevole contro l’ Atletico Madrid a Bengasi, servirà a Chivu per inserire nel suo mosaico tecnico sia Luis Henrique che Diouf. 🔗 Leggi su Internews24.com

