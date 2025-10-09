Mercato Inter le mosse di Ausilio per la porta del futuro | coinvolto anche Josep Martinez

Inter News 24 . La strategia dei nerazzurri. La dirigenza del mercato Inter ha avviato con largo anticipo la pianificazione per la porta del futuro, con un focus particolare sulla stagione 2026 ( qui tutte le novità sul mercato dei nerazzurri ). Gli uomini mercato del club meneghino stanno già monitorando diversi profili, ma questa strategia non implica una bocciatura anticipata per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, infatti, avrà un’intera stagione a disposizione per dimostrare il suo valore e convincere la società a puntare su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

