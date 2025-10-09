Mercato Inter le mosse di Ausilio per la porta del futuro | coinvolto anche Josep Martinez
Inter News 24 . La strategia dei nerazzurri. La dirigenza del mercato Inter ha avviato con largo anticipo la pianificazione per la porta del futuro, con un focus particolare sulla stagione 2026 ( qui tutte le novità sul mercato dei nerazzurri ). Gli uomini mercato del club meneghino stanno già monitorando diversi profili, ma questa strategia non implica una bocciatura anticipata per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, infatti, avrà un’intera stagione a disposizione per dimostrare il suo valore e convincere la società a puntare su di lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - inter
Milanese: «Inter e Napoli, c’è già una favorita! Mercato difficile per…»
Vieri: «Il Napoli sta facendo tanto sul mercato, ma oggi per me l’Inter è ancora la favorita»
Calciomercato Inter, ecco quanto hanno stanziato i nerazzurri per il mercato estivo: la cifra finale dei milanesi
MERCATO ROVENTE! #Inter, occhi sulla difesa. La #Juve cerca occasioni, il #Milan col caso Leao guarda a Zirkzee. E occhio ai primi esoneri in Serie A... NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e l'ospite Emanuele Cammaroto - X Vai su X
Passione Inter. . Le news di calciomercato, casi in Serie A, il pagellone dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Inter, Ausilio pensa al dopo Sommer: il ds pesca in Bundesliga - Piero Ausilio sta riflettendo sul dopo Sommer: il ds dell’Inter si è fiondato sul giovane portiere della Bundesliga. Riporta spaziointer.it
Mercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania - Tutti i dettagli In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha già iniziato a p ... Secondo calcionews24.com