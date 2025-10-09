Inter News 24 sull’attacco nerazzurro. Nelle settimane successive alla chiusura del calciomercato estivo, un tema dominava le discussioni in casa Inter: la mancanza di un attaccante capace di creare superiorità numerica saltando l’uomo. Un profilo che la dirigenza meneghina aveva identificato nell’attaccante nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman, ma il cui affare non si è mai concretizzato. Questa assenza, inizialmente vista come una potenziale lacuna, si sta invece rivelando un’opportunità colta al volo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la scelta di abbandonare un profilo ‘alla Lookman’ si è rivelata corretta? La riflessione del CorSport