Mercato immobiliare a Bologna | prezzi più alti come vanno le vendite nel 2025

Si registrano vivaci segnali di ripresa, con investimenti nel living. Secondo lo studio condotto dal Centro Studi IPI nel 2024 sono state 5.783 le compravendite, sono state già 2.953 nel primo semestre dell'anno in corso. In aumento le locazioni per studenti e lavoratori, anche per effetto degli affitti brevi in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato immobiliare a Bologna: prezzi più alti, come vanno le vendite nel 2025

Bologna, Nomisma fa il punto sul mercato immobiliare: «Crescono le compravendite e i prezzi, tempi di vendita e affitti ai minimi storici» - Crescono le compravendite immobiliari, ma crescono anche i prezzi: dopo un 2023 di rallentamento e un 2024 di lenta ripresa, il primo semestre del 2025 sembra confermare il trend dell’anno passato, ... corrieredibologna.corriere.it scrive