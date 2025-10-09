Mercati digitale infrastrutture le mappe del potere nel libro di Luca Picotti
. Picotti parla delle nuove mappe del potere globale vanno lette con un nuovo approccio. Nelle nuove geografie del potere i confini non sono più solo linee tracciate sulle carte, ma costruzioni artificiali che attraversano mercati, piattaforme digitali, rotte e infrastrutture strategiche. Il viaggio proposto dal libro (pubblicato per i tipi di Egea) comincia nel titolo, ‘Linee invisibili: geografie del potere tra confini e mercati’. L’autore – che è giurista e analista – spiega come il diritto, la geopolitica e l’ economia ridisegnano i confini invisibili che regolano la nostra vita, tra sanzioni, supply chain, dati e nuove guerre commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: mercati - digitale
Jakala realizza ecosistema digitale Subaru Italia e 4 mercati europei
Jakala, nuovo ecosistema digitale Subaru Italia e altri 4 mercati Ue
Nasce InnoVertical, la nuova collana di @Inno3news dedicata ai settori verticali dell’innovazione. 7 mercati chiave, analisi di @Net_Cube e una matrice strategica per orientare vendor e aziende tra trend e investimenti. #InnoVertical #Innovazione #Digitale - X Vai su X
HostMarket è il primo mercatino digitale per Host e professionisti degli affitti brevi: annunci chiari per 365 giorni, prezzi onesti, mercatino dell’usato gratis e visibilità reale nella community di Vita da Host. https://www.hostmarket.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Mercati, digitale, infrastrutture, le mappe del potere nel libro di Luca Picotti - Un nuovo approccio in cui si spiega come il diritto, la geopolitica e l’economia ridisegnano i confini invisibili che regolano la nostra vita. lapresse.it scrive
Infrastrutture, Almaviva con Denodo per la trasformazione digitale - Nuovo accordo tra Almaviva e Denodo per favorire la trasformazione digitale nell’ambito della manutenzione nel settore trasporti in Italia e all’estero. Come scrive milanofinanza.it