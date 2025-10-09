Mercati digitale infrastrutture le mappe del potere nel libro di Luca Picotti

. Picotti parla delle nuove mappe del potere globale vanno lette con un nuovo approccio. Nelle nuove geografie del potere i confini non sono più solo linee tracciate sulle carte, ma costruzioni artificiali che attraversano mercati, piattaforme digitali, rotte e infrastrutture strategiche. Il viaggio proposto dal libro (pubblicato per i tipi di Egea) comincia nel titolo, ‘Linee invisibili: geografie del potere tra confini e mercati’. L’autore – che è giurista e analista – spiega come il diritto, la geopolitica e l’ economia ridisegnano i confini invisibili che regolano la nostra vita, tra sanzioni, supply chain, dati e nuove guerre commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

