Giornata senza pioggia, ma con vento abbastanza sostenuto che ha fatto selezione al 37esimo trofeo di ciclismo categoria juniores Comune di Maleo che da tre anni commemora e ricorda il dottor Ivano Vezzulli. La corsa, che ha visto 192 iscritti e 158 partenti grazie alla partecipazione delle miglior società ciclistiche del nord Italia, ha visto presenti anche gli azzurri Riccardo Colombo e Francesco Baruzzi e il campione lombardo Matteo Turconi. Per il lodigiano era presente la società Pedale Casalese Armofer con 10 atleti iscritti al nastro di partenza. La gara si è disputata sul circuito, da Maleo a Pizzighettone e Castelgrundo, percorso tredici volte per un totale di 124 chilometri alla media di 44.

© Ilgiorno.it - Memorial Vezzulli. Partono in 158 ne arrivano 71