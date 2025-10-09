Memorial Vezzulli Partono in 158 ne arrivano 71
Giornata senza pioggia, ma con vento abbastanza sostenuto che ha fatto selezione al 37esimo trofeo di ciclismo categoria juniores Comune di Maleo che da tre anni commemora e ricorda il dottor Ivano Vezzulli. La corsa, che ha visto 192 iscritti e 158 partenti grazie alla partecipazione delle miglior società ciclistiche del nord Italia, ha visto presenti anche gli azzurri Riccardo Colombo e Francesco Baruzzi e il campione lombardo Matteo Turconi. Per il lodigiano era presente la società Pedale Casalese Armofer con 10 atleti iscritti al nastro di partenza. La gara si è disputata sul circuito, da Maleo a Pizzighettone e Castelgrundo, percorso tredici volte per un totale di 124 chilometri alla media di 44. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
