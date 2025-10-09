Memoria e pace sull’Appennino | nasce il primo itinerario laico della Resistenza

Prende forma il primo cammino laico della memoria in Italia, un itinerario di 180 chilometri che unirà Stazzema (Lucca) e Monte Sole (Bologna), due luoghi simbolo degli eccidi nazifascisti. Il progetto diventa realtà grazie a un finanziamento di 250mila euro della Regione Toscana, che ha appena siglato l’accordo operativo con Liberation Route Italia, sezione nazionale della fondazione europea che promuove i percorsi della Resistenza e della Liberazione. Il presidente della Regione ha espresso profonda soddisfazione per l’avvio concreto di un progetto che intreccia memoria, storia e paesaggio, incarnando la visione di una Toscana diffusa e consapevole, radicata nei valori dell’antifascismo e della pace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it