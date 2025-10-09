Memoria e pace sull’Appennino | nasce il primo itinerario laico della Resistenza

Corrieretoscano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende forma il primo cammino laico della memoria in Italia, un itinerario di 180 chilometri che unirà Stazzema (Lucca) e Monte Sole (Bologna), due luoghi simbolo degli eccidi nazifascisti. Il progetto diventa realtà grazie a un finanziamento di 250mila euro della Regione Toscana, che ha appena siglato l’accordo operativo con Liberation Route Italia, sezione nazionale della fondazione europea che promuove i percorsi della Resistenza e della Liberazione. Il presidente della Regione ha espresso profonda soddisfazione per l’avvio concreto di un progetto che intreccia memoria, storia e paesaggio, incarnando la visione di una Toscana diffusa e consapevole, radicata nei valori dell’antifascismo e della pace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: memoria - pace

Tuoro sul Trasimeno, la "pastasciutta antifascista per la memoria e per la pace"

Canzoni per la Pace: Andrea Scanzi incanta Civitella tra musica e memoria collettiva

Bike Tour per la pace a Bergamo: i ciclisti del Kaki Tree Project tra memoria e speranza

«Base Tuono», nasce il Parco della Memoria - All interno del Parco della Memoria, che comprende le province di Trento e Vicenza, fra le Piccole Dolomiti e i Grandi ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Memoria Pace Sull8217appennino Nasce