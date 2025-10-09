Membro del Global Sumud Flotilla incontrerà studenti e docenti in un Liceo di Milano Lega | no scuola come megafono pro-Pal ci vuole contraddittorio

Il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico, Paolo Romano, è atteso il prossimo 15 ottobre presso un liceo di Milano per un incontro con studenti e docenti. Il tema: la sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla, missione partita con l’obiettivo dichiarato di portare aiuti simbolici a Gaza. L’appuntamento è stato confermato dalla dirigente scolastica, che ha messo a disposizione l’auditorium dell’istituto per l’occasione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

