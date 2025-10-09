Meloni vittimista? Bocchino e il numero 697 | così ha gelato lo studio della Gruber

A Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Lilli Gruber ogni sera dal lunedì al venerdì, si parla di libertà di parola, diritto alla critica e odio sui social. La conduttrice, però, prova a indirizzare la questione sul governo e parla di un presunto vittimismo di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano in carica ormai da 3 anni. Secondo una narrazione, infatti, la leader di Fratelli d’Italia non sarebbe abituata alle critiche sia da parte delle opposizioni sia da parte della carta stampata. Presente in studio anche Italo Bocchino, volto noto del centrodestra e fiero sostenitore dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Meloni vittimista?". Bocchino e il numero 697: così ha gelato lo studio della Gruber

In questa notizia si parla di: meloni - vittimista

#dimartedi "Minacce di morte? Non sono cose che vanno dette a Vespa, vanno segnalate alla Digos. Lo dice a Vespa perché è vittimista..." Corrado Augias commenta così le dichirazioni di Giorgia Meloni da Vespa. - facebook.com Vai su Facebook

"Minacce di morte? Non sono cose che vanno dette a Vespa, vanno segnalate alla Digos. Lo dice a Vespa perché è vittimista..." Corrado Augias commenta così le dichirazioni di Giorgia Meloni da Vespa. #dimartedì - X Vai su X

"Meloni vittimista?". Bocchino e il numero 697: così ha gelato lo studio della Gruber - Il direttore editoriale del Secolo d’Italia è intervenuto sul tema delle critiche rivolte alla premier Giorgia Meloni e sul presunto suo "vittimismo" ... Scrive msn.com

Bocchino-Gruber, scontro in tv: “697, è realtà”. Il dato assurdo che riguarda anche la Meloni - A 'Otto e mezzo' con Lilli Gruber si è parlato del "vittimismo" della Meloni e Italo Bocchino ha messo in chiaro alcuni numeri. Segnala newsmondo.it