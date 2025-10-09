Meloni | straordinaria pacegrazie Trump
8.45 "Straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane". Così la premier Meloni che "desidera ringraziare Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori per i loro sforzi". "Un'opportunità unica per porre fine al conflitto che deve assolutamente essere colta"."L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In un momento di straordinaria complessità a livello globale, la stabilità politica rappresenta un valore essenziale. L’Italia, grazie al governo di Centrodestra di Giorgia Meloni, sta garantendo questa stabilità, offrendo al Paese una prospettiva solida e credibile - facebook.com Vai su Facebook
