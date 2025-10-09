Meloni si complimenta con Trump per l’intesa su Gaza | Orgogliosi del nostro contributo Tajani | Abbiamo imprese esperte per la ricostruzione

Il governo italiano festeggia l’annuncio di Donald Trump sull’intesa raggiunta in Egitto tra Hamas e Israele. Restano ancora molti dettagli da definire sulla tregua a Gaza. Soprattutto per quanto riguarda le conseguenze reali sulla popolazione palestinese. Ma la notizia del raggiungimento di un primo accordo è l’occasione per l’esecutivo di festeggiare l’operazione diplomatica in Medio Oriente della Casa Bianca, nonché dei suoi alleati, compresa l’Italia. “L’intesa raggiunta per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia”, ha dichiarato Giorgia Meloni, che dopo aver ringraziato il tycoon, si dice “orgogliosa del costante e silenzioso contributo” dato dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni si complimenta con Trump per l’intesa su Gaza: “Orgogliosi del nostro contributo”. Tajani: “Abbiamo imprese esperte per la ricostruzione”

