Meloni | L' Italia sarà in prima linea per la ricostruzione Hamas non abbia alcun ruolo
La premier rivendica «il contributo silenzioso ma costante dato dall’Italia» per questo «buon inizio». E conferma: «Pronti a contribuire con l’ottimo rapporto che vantiamo con tutti gli attori della regione». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: meloni - italia
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Processo Open Arms, la Procura di Palermo impugna l'assoluzione di Salvini | Il ministro: "Difendere l'Italia e i suoi confini non è un reato" | Meloni: "Surreale accanimento"
Meloni: «L’Italia merita una giustizia più giusta: lavoriamo per mettere fine alle storture. Siamo di parola e lo faremo»
Meloni su Gaza: «L'Italia sarà in prima linea per la ricostruzione. Hamas non deve avere alcun ruolo» - X Vai su X
La premier #Meloni: "E' un giorno storico. Hamas non abbia alcun ruolo", chiede, "l'Italia pronta a fare la sua parte". Intervista al ministro #Tajani: "Da oggi possiamo costruire la pace". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, spinta dal Pnrr: «Italia leader in Europa». Meloni: «Straordinario generatore di ricchezza» - Il turismo vale il 13% del Pil del Paese, sottolinea la premier Giorgia Meloni, aprendo i lavori del Wttc Global Summit di Roma, la più importante delle iniziative di settore nel ... ilmattino.it scrive
Turismo, il successo dell’Italia. Meloni: «Straordinario generatore di ricchezza». E ringrazia Santanché - La premier: Italia al quinto posto tra i Paesi più visitati, vale il 13% del Pil». Si legge su corriere.it