Meloni complice di pace su Gaza Trump ci premierà nella ricostruzione Il risiko bancario delle spiate
Meloni è pace. L'accordo tra Israele e Hamas? "E' un nuovo inizio. Il lavoro è molto lungo. E' la prima fase del piano. Ringrazio Trump, Egitto, Qatar e Turchia". L'Italia? "Orgogl.
Scotto (Pd): "Meloni impugna salario minimo in Toscana, è complice degli sfruttatori" – Il video
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
M.O., Meloni: Italia preoccupata. Pd-M5S: tardiva e complice
Arianna Meloni: "Giorgia complice della pace in Palestina" - X Vai su X
+++ NUOVA AULA GAZA OCCUPATA A ROMA TRE +++ CONTRO IL GOVERNO MELONI COMPLICE DEL GENOCIDIO L'UNIVERSITÀ SI MOBILITA BLOCCHIAMO TUTTO Al termine della partecipata assemblea nel prato di Studi Umanistici in via Ostiense a - facebook.com Vai su Facebook
Meloni "complice" di pace su Gaza. "Trump ci premierà nella ricostruzione". Il risiko bancario delle spiate - E’ convinta che Trump terrà conto della posizione di Germania e Italia, i due paesi che non hanno riconosciuto lo stato di Palestina per “propaganda”. Segnala ilfoglio.it
La tregua a Gaza vista dall'Italia, Arianna Meloni: «Governo complice della pace» - «L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Da lasicilia.it