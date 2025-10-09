Meloni ‘complice’ della pace in Palestina | il post di Fratelli d’Italia che azzera le polemiche e la sinistra

Secoloditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Il governo Meloni ha da sempre sostenuto questo piano. Complici, sì: della pace in Palestina». Il messaggio social di Fratelli d’Italia azzera in un colpo solo le polemiche aizzate ad arte dalla sinistra sotto il manto delle proteste pro-Pal. Nelle ore in cui persino Hamas ringrazia il presidente americano Donald Trump per il raggiungimento di un accordo storico, la sinistra sprofonda in un silente quanto imbarazzante letargo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

meloni 8216complice8217 della pace in palestina il post di fratelli d8217italia che azzera le polemiche e la sinistra

© Secoloditalia.it - “Meloni ‘complice’ della pace in Palestina”: il post di Fratelli d’Italia che azzera le polemiche e la sinistra

In questa notizia si parla di: meloni - complice

Scotto (Pd): "Meloni impugna salario minimo in Toscana, è complice degli sfruttatori" – Il video

A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”

M.O., Meloni: Italia preoccupata. Pd-M5S: tardiva e complice

meloni 8216complice8217 pace palestina“Meloni complice della pace in Palestina”, il post della sorella Arianna - È questa la didascalia che accompagna l'immagine della premier, pubblicata su Instagram da Arianna Meloni, responsabile della segreteri ... Come scrive msn.com

meloni 8216complice8217 pace palestinaMeloni: 'Intesa su Gaza notizia straordinaria, grazie Trump' - "L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni 8216complice8217 Pace Palestina