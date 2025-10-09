Meloni complice della pace in Palestina il post della sorella Arianna
(Adnkronos) – Giorgia Meloni "complice della pace in Palestina". È questa la didascalia che accompagna l'immagine della premier, pubblicata su Instagram da Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio, nel giorno dell'annuncio di Trump sull'accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del piano di pace del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: meloni - complice
Scotto (Pd): "Meloni impugna salario minimo in Toscana, è complice degli sfruttatori" – Il video
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
M.O., Meloni: Italia preoccupata. Pd-M5S: tardiva e complice
+++ NUOVA AULA GAZA OCCUPATA A ROMA TRE +++ CONTRO IL GOVERNO MELONI COMPLICE DEL GENOCIDIO L'UNIVERSITÀ SI MOBILITA BLOCCHIAMO TUTTO Al termine della partecipata assemblea nel prato di Studi Umanistici in via Ostiense a - facebook.com Vai su Facebook
Landini: “Il governo Meloni complice di genocidio”. La Cgil lancia la piazza del 25 ottobre - X Vai su X
Meloni: 'Intesa su Gaza notizia straordinaria, grazie Trump' - "L'accordo raggiunto in Egitto per l'applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di ... Secondo ansa.it
Di Nolfo non si Ferma: “Meloni è Complice” - Il dibattito sulla crisi in Terra Santa si infiamma in Sardegna, portando a un duro scontro istituzionale. Riporta algheroeco.com