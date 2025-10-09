Meloni cede il Veneto a Stefani e salva la Lega FdI perde peso ma blinda il Paese

C’è voluta un’estenuante trattativa e un filo diretto costante tra Palazzo Chigi e via Bellerio, ma alla fine il dado è tratto: Alberto Stefani sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto. Una soluzione di compromesso che salva l’unità della coalizione, ridimensiona l’ambizione territoriale di Fratelli d’Italia, e soprattutto mette in sicurezza gli equilibri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

