meloni cede il veneto a stefani e salva la lega fdi perde peso ma blinda il paese

C'è voluta un'estenuante trattativa e un filo diretto costante tra Palazzo Chigi e via Bellerio, ma alla fine il dado è tratto: Alberto Stefani sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto. Una soluzione di compromesso che salva l'unità della coalizione, ridimensiona l'ambizione territoriale di Fratelli d'Italia, e soprattutto mette in sicurezza gli equilibri . L'Identità.

