Meloni cede il Veneto a Stefani e salva la Lega FdI perde peso ma blinda il Paese
C’è voluta un’estenuante trattativa e un filo diretto costante tra Palazzo Chigi e via Bellerio, ma alla fine il dado è tratto: Alberto Stefani sarà il candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto. Una soluzione di compromesso che salva l’unità della coalizione, ridimensiona l’ambizione territoriale di Fratelli d’Italia, e soprattutto mette in sicurezza gli equilibri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: meloni - cede
Autogol di Schillaci: cede al pressing e azzera il comitato. Meloni contrariata
Flotilla, la portavoce italiana: “La nave militare rientra a 120 miglia da Gaza? Il governo Meloni cede all’illegalità di Israele”
Stop alle armi a Israele: dopo 2 anni, il governo Meloni cede alla pressione delle piazze Dopo mesi di mobilitazioni, scioperi e cortei in tutta Italia, arriva un segnale: il governo Meloni ha revocato una licenza di esportazione di armi verso Israele. Lo ha annu - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, FdI cede sul Veneto ma già “prenota” la Lombardia. Stefani per il dopo-Zaia, superati i dubbi su Cirielli in Campania e Puglia a Lobuono - Sbuffa dal caminetto del centrodestra a fine serata, quando una nota congiunta della coalizione mette il bollo sulle candidature alle prossime Regionali. Lo riporta ilmessaggero.it
Centrodestra, accordo raggiunto: Salvini tiene il Veneto con Stefani, FdI rivendica la Lombardia nel 2028 - Dopo mesi di trattative e tensioni interne alla maggioranza, la coalizione di governo ha trovato l’accordo sulle candidature regionali: Matteo Salvini mantiene la guida del Veneto, indicando il suo vi ... Si legge su online-news.it