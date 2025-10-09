Meloni alla Camera baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un baciamano, da parte di Carlo Nordio, pacche sulle spalle e complimenti per Giorgia Meloni in occasione del voto sul caso Almasri che ha negato l'autorizzazione a procedere per il ministro della Giustizia, per quello dell'Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.  La premier si è presentata puntuale in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - camera

Da Grilz a Ilaria Alpi, via libera della Camera alla Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Meloni: “Ricordiamo il loro prezioso lavoro”

Addio a Giorgio Armani, sabato la camera ardente. Meloni: "Un simbolo dell'Italia migliore"

Meloni: "Perché ho giurato con un tailleur di Armani". Oggi la camera ardente, Milano dà l'addio a re Giorgio

meloni camera baciamano paccheAlmasri: Meloni in aula, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto della Camera - Un baciamano, da parte di Carlo Nordio, pacche sulle spalle e complimenti per Giorgia Meloni in occasione del voto a ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Camera Baciamano Pacche