Meloni | Accordo su Gaza una notizia straordinaria Grazie al Presidente Trump

Meloni: "Passo decisivo verso il cessate il fuoco e la pace". "L'intesa raggiunta in Egitto per l'attuazione della prima fase del Piano di pace promosso dal Presidente Trump rappresenta una notizia straordinaria," ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota ufficiale. Secondo la premier, l'accordo apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane secondo linee concordate. Meloni ha voluto esprimere la propria gratitudine al Presidente Trump per il suo impegno costante nel porre fine al conflitto, e ha ringraziato i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per il ruolo determinante svolto nelle trattative.

