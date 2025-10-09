Meloni | Accordo storico in Egitto ora possibile la pace a Gaza L’Italia pronta a fare la sua parte

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump, definendolo “una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate”. Il premier italiano ha espresso gratitudine nei confronti del presidente americano Donald Trump, “per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza”, e ha ringraziato i mediatori internazionali — Egitto, Qatar e Turchia — “per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

