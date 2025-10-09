Meloni | Accordo storico in Egitto ora possibile la pace a Gaza L’Italia pronta a fare la sua parte
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump, definendolo “una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate”. Il premier italiano ha espresso gratitudine nei confronti del presidente americano Donald Trump, “per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza”, e ha ringraziato i mediatori internazionali — Egitto, Qatar e Turchia — “per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: meloni - accordo
Meloni e quinoa. Stallo a destra sulle regionali. Salvini: "Benissimo" ma manca l'accordo
Migranti, Meloni: accordo con Algeria per collaborazione in aree Sar
Meloni firma l’accordo con l’Algeria, più gas per l’Italia
Regionali: accordo centrodestra su Cirielli, Lobuono e Stefani. Meloni si riserva la Lombardia - X Vai su X
Proteste contro il Ponte sullo Stretto, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sono d’accordo con il ministro delle Infrastrutture Salvini, non ci sto al racconto di un’Italia che viene da una civiltà che duemila anni fa costruiva ponti che stanno ancora in pied - facebook.com Vai su Facebook
Piano pace per Gaza, Meloni: desidero ringraziare il presidente Trump - La premier commenta con una nota l'accettazione da parte di Hamas del piano stilato dal presidente Usa: "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Preside ... Si legge su tg24.sky.it
Pace in Medio Oriente, Meloni “Straordinaria notizia, Italia pronta a contribuire alla ricostruzione e sviluppo di Gaza” - ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, ... Riporta msn.com