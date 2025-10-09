Melodie dell’anima | a Nonantola sette secoli di canto gregoriano rivivono nell’Abbazia

In occasione della settima edizione della rassegna "Monasteri aperti", il Museo benedettino e diocesano d'arte sacra di Nonantola inaugura l'esposizione "Melodie dell'anima – Sette secoli di canto gregoriano nell'Abbazia di Nonantola", un percorso affascinante che racconta la nascita e.

L'anima orchestrale di Voglio Vederti Danzare. Sotto la direzione del Maestro Giovanni Cernicchiaro, le melodie del Maestro Franco Battiato si intrecciano a nuove emozioni. Un ensemble che si fonde con la scena e con il pubblico. Prossime date: 9 nove

Melodie tra Sette e Ottocento. Mozart e Schumann al parco - Sei strumentisti per due capolavori della musica classica, nella cornice del parco Giordano Bruno, nel cuore del quartiere Giardino.