Melillo ai giovani | Il bullismo non è un gioco ferisce la dignità di tutti
Tempo di lettura: 3 minuti Con parole profonde e toccanti, il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, Mons. Sergio Melillo, ha scritto una lettera ai giovani dedicata al tema del bullismo, definendolo una ferita che segna non solo chi la subisce ma anche chi la infligge. “ Cari ragazzi, vi scrivo con il cuore di un padre che porta nella preghiera la vita, i sogni e anche le fatiche di ciascuno di voi. La vostra età è il tempo delle passioni, della speranza e del desiderio di libertà, ma può diventare anche un tempo fragile, segnato da ferite che fanno male dentro. Una di queste ferite si chiama bullismo “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: melillo - giovani
Il vescovo Melillo scrive ai giovani: “La vita è avventura e corsa”
"La portavoce Maria Elena Delia ha 55aa, il sen. Croatti 53. Altri han più di 60aa, a bordo c'è persino uno di 86aa. Quelli più giovani son "giovinastri", perché chiamarli ragazzi è dargli ragione, che non hanno, e comprensione, che non si meritano." #Pace - X Vai su X
Il vescovo Melillo agli studenti: il bullismo non è un gioco - Lo ricorda il vescovo di Ariano Sergio Melillo in una lettera agli studenti “Cari ragazzi, vi scrivo con il cuore di un padre che porta nella ... Scrive msn.com