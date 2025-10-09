Melillo ai giovani | Il bullismo non è un gioco ferisce la dignità di tutti

Tempo di lettura: 3 minuti Con parole profonde e toccanti, il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, Mons. Sergio Melillo, ha scritto una lettera ai giovani dedicata al tema del bullismo, definendolo una ferita che segna non solo chi la subisce ma anche chi la infligge. “ Cari ragazzi, vi scrivo con il cuore di un padre che porta nella preghiera la vita, i sogni e anche le fatiche di ciascuno di voi. La vostra età è il tempo delle passioni, della speranza e del desiderio di libertà, ma può diventare anche un tempo fragile, segnato da ferite che fanno male dentro. Una di queste ferite si chiama bullismo “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

