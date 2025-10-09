Medvedev si sbilancia su Tien | Può diventare n1 al mondo

Daniil Medvedev è finalmente riuscito a battere in questa stagione Learner Tien. Dopo due sconfitte consecutive, ieri il russo ha superato il promettente americano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Un’altra battaglia tra i due proprio come agli Australian Open e poi anche una settimana fa a Pechino. Questa volta è stato il russo ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Il russo ha speso parole di grande elogio verso il tennista americano: “ Dal mio punto di vista è un tennista impressionante. Quando dico ”tennista”, intendo tutto, il giocatore nel suo complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

