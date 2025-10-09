Medvedev crampi e litigi con il giudice di sedia | che show a Shanghai

(Adnkronos) – Daniil Medvedev show a Shanghai. Il tennista russo è volato ai quarti di finale del Masters 1000 cinese, battendo Learner Tien, finalista a Pechino prima di essere battuto da Jannik Sinner, in tre set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (1), 6-4 e provando così a risollevare una stagione fin qui disastrosa. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

