Medvedev all'arbitro | Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle? Interviene il supervisor
A Shanghai Daniil Medvedev ha chiesto al giudice arbitro l'aiuto della raccattapalle per togliersi la maglietta: episodio curioso finito sui social tra critiche e ironie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: medvedev - arbitro
I 6 minuti dell'ira di Medvedev: litiga con l'arbitro e lo attacca per colpa di un fotografo...
Us Open tra follia e fischi, fotografo in campo e l'arbitro fa ripetere il punto: Medvedev non ci sta e dà in escandescenze
Us Open, furia choc di Medvedev sul match point: fotografo in campo, poi 6 minuti di follia contro l'arbitro
Daniil Medvedev si infuria con l'arbitro Mohamed Lahyani e tira in ballo Rafael Nadal. Il tennista russo ha superato Tien in una lunga battaglia e ha dato vita ad uno scontro col giudice di sedia https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102282/daniil - X Vai su X
Pechino, Medvedev ha i crampi ma viene punito dall’arbitro per “scarso impegno”. Arrivano le scuse dell’Atp «Chi sei? Come ti chiami? Preferiresti che mi ritirassi? Chi sei tu per dire se dovrei impegnarmi o meno?», ha esclamato il russo verso il direttore di ga - facebook.com Vai su Facebook
Medvedev all’arbitro: “Puoi farmi togliere la maglia dalla raccattapalle?”. Interviene il supervisor - A Shanghai Daniil Medvedev ha chiesto al giudice arbitro l'aiuto della raccattapalle per togliersi la maglietta: episodio curioso finito sui social tra ... Si legge su fanpage.it
Pechino: Medvedev bloccato dai crampi, l’arbitro lo ammonisce, lui si ritira. Ma l'ATP è costretta a fare retromarcia - Match senza senso a Pechino, con Medvedev che a un passo dalla vittoria crolla per crampi, viene richiamato dall'arbitro, s'infuria e poi si ritira. Come scrive sport.virgilio.it