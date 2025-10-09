Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti da sfatare all' Agorà 2025
Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Perché parlare ancora di sicurezza in medicina estetica? Perché nonostante i progressi, i rischi di trattamenti improvvisati e messaggi ingannevoli continuano a minacciare la fiducia dei pazienti. L'etica come cornice: la sicurezza non è ieri, ma il cuore del domani. Con il congresso 2025 all'Allianz MiCo - Milano Convention Center (9-11 ottobre), e il tema 'Precision Beyond the Surface - la precisione va oltre l'apparenza', Agorà rilancia la sfida: trasformare la sicurezza in precisione, responsabilità e rispetto dell'identità del paziente. Oltre 7mila professionisti da tutto il mondo si danno appuntamento nel capoluogo lombardo, capitale internazionale del settore, per 3 giorni di formazione, ricerca e confronto.
Open Day Medicina Estetica Data: 23 ottobre 2025 ? Orario: 14:00 – 19:30 Luogo: Diagnofisic, corso Lodi 49, Milano Approfitta di consulenze con i nostri esperti e scopri i trattamenti più adatti a te! Prenotazioni e info: 391.17216958
