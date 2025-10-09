Riunione operativa in queste ore, presso il centro di ricerche IRCCS Neuromed di Pozzilli (Is), per definire i dettagli del prossimo Premio Andrea Fortunato (edizione 2025). Un appuntamento tra i più prestigiosi del panorama nazionale ovvero punto di riferimento nel panorama medico-sportivo. MEDICINA E SPORT CONNUBIO VINCENTE: FOCUS SULLA PREVENZIONE. L’edizione di quest’anno si svolgerà in ambito sanitario. Riflettori puntati sul Passaporto Ematico, innovativo strumento di prevenzione e monitoraggio che mixa nel migliore dei modi medicina e sport nella tutela della salute degli atleti. Abbiamo più volte sottolineato nel presente blog l’importanza di questo strumento. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Medicina e Sport: interessante incontro a IRCCS Neuromed Pozzilli