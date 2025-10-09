Media | Hamas ha accettato l' accordo

0.29 Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza,aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

