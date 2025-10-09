Media | Hamas ha accettato l' accordo

0.29 Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza,aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Media, Israele valuta la risposta di Hamas, 'praticabile'

Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato Gran Muftì di Gerusalemme”

Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme”

Negoziati Gaza, Trump: "Hamas ha accettato cose importanti". Poi la decisione su Kiev - Il presidente americano Donald Trump si è detto positivo sul primo round e ha parlato anche dell'Ucraina.

Gaza, media: "Domani primo round negoziati Israele-Hamas su piano Trump" - L'Egitto, dicono ancora da Hamas, organizzerà una conferenza per riunire le diverse fazioni palestinesi e parlare del futuro di Gaza nel dopoguerra.