Med-Or porta a Gorizia il dibattito globale sulla pace giusta

Formiche.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui le guerre in Ucraina e in Medio Oriente stanno ridefinendo l’ordine mondiale, parlare di pace – e ancor più di pace giusta – è un atto di resistenza intellettuale e morale. Senza cercare formule né slogan, ma provando indagare le condizioni che rendono possibile una pace fondata sulla giustizia, mercoledì la Med-Or Italian Foundation – insieme alla Camera di Commercio Venezia Giulia, all’International Strategic Network e a istituzioni regionali e accademiche – ha organizzato a Gorizia un laboratorio di analisi e riflessione diplomatica, arrivato con una tempistica formidabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

