Med-Or porta a Gorizia il dibattito globale sulla pace giusta

In un momento in cui le guerre in Ucraina e in Medio Oriente stanno ridefinendo l’ordine mondiale, parlare di pace – e ancor più di pace giusta – è un atto di resistenza intellettuale e morale. Senza cercare formule né slogan, ma provando indagare le condizioni che rendono possibile una pace fondata sulla giustizia, mercoledì la Med-Or Italian Foundation – insieme alla Camera di Commercio Venezia Giulia, all’International Strategic Network e a istituzioni regionali e accademiche – ha organizzato a Gorizia un laboratorio di analisi e riflessione diplomatica, arrivato con una tempistica formidabile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Med-Or porta a Gorizia il dibattito globale sulla pace giusta

In questa notizia si parla di: porta - gorizia

L'Alpe Adria Puppet Festival porta la prima nazionale di Nightflowers a Gorizia. L'intervista al direttore Roberto Piaggio. #ilgoriziano #gorizia - X Vai su X

A TUTTO CAMPO. . LE SINTESI FONTANAFREDDA - PRO GORIZIA 0-1 La prima gioia in campionato della Pro Gorizia porta la firma di Spadera, che grazie al rigore trasformato regala i primi tre punti stagionali agli ospiti: Fontanafredda ko 0-1. - facebook.com Vai su Facebook

Med-Or porta a Gorizia il dibattito globale sulla pace giusta - In un momento in cui le guerre in Ucraina e in Medio Oriente stanno ridefinendo l’ordine mondiale, parlare di pace – e ancor più di pace giusta – è un atto di resistenza intellettuale e morale. Secondo formiche.net