Me la vado a prendere Uomini e Donne Mario Cusitore torna in pista | ha puntato la protagonista

Una notizia che ha spiazzato i fan di Uomini e Donne fin dalle prime puntate della nuova edizione è l’assenza di Mario Cusitore nel parterre Over. Il cavaliere napoletano, protagonista delle ultime due stagioni del dating show di Maria De Filippi, non è stato riconfermato dalla redazione dopo la pausa estiva. Una decisione che ha destato curiosità e domande tra il pubblico, abituato a vederlo al centro di conoscenze, discussioni e colpi di scena. >> “Maria, ho scelto”. Colpo di scena a Uomini e Donne, nata già la prima coppia In più occasioni, Mario ha fatto sapere di non aver preso bene questa esclusione, anche se continua a parlare del programma con affetto e riconoscenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: vado - prendere

"Un attimo, vado a prendere un caffè". E Ochoa si volatilizza prima di firmare il contratto

7 anni e i primi 20 giorni di scuola, ieri vado a prendere Puffetta a scuola faccia stanchissima. Guardo in faccia la maestra e mi dice, mio dio Gabry questa estate è cresciuta non solo fisicamente ma anche di carattere, ne vedremo delle belle quest' anno Co - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, anticipazioni 7 ottobre: prima coppia dell’edizione e lite furiosa tra Sara e Marco - Durante la nuova registrazione del dating show due protagonisti lasciano insieme lo studio, mentre nel trono classico scoppia la tensione tra Sara e il suo corteggiatore. Si legge su msn.com

Mario Adinolfi si candida per Uomini e Donne: ecco in che ruolo - Dopo aver fatto L'Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha curiosamente rivelato un sogno nel cassetto che riguarda Uomini e Donne. Lo riporta donnaglamour.it