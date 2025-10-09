McLaren campione costruttori! Tutte le altre previsioni però sono ribaltate | Frangione & Preti analizzano il caos di Marina Bay

Al GP di Singapore 2025 la McLaren ha conquistato il titolo costruttori, un risultato che molti davano per scontato. Ma per il resto, tutto è andato in modo completamente diverso dal previsto! Le previsioni pre-gara sono state quasi tutte ribaltate da una domenica diversa dalle aspettative.? Beatrice Frangione e Luca Preti ci raccontano cosa ci si aspettava da questo Gran Premio di Singapore e cosa invece è successo davvero — analizzando un weekend di gara che ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Oasport.it

