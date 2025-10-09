McDonald’s Job Tour | tappa a Pagani per l' apertura di un nuovo ristorante le selezioni

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Pagani e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Pagani del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella seconda metà di ottobre. Il McDonald’s Job. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

