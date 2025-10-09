In Francia scoppia un ulteriore caso legato a Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid avrebbe donato nell’estate 2023 circa 60mila euro a un ufficiale di polizia, Mohamed S. Ma dopo un’indagine dell’Igpn (Ispettorato generale della polizia nazionale), il poliziotto non ha ricevuto alcuna sanzione. Scoppia un altro caso legale con Mbappé protagonista. Le Parisien scrive: Preso di mira da un’indagine dell’Igpn dopo aver ricevuto una donazione di 60.300 euro da Kylian Mbappé, Mohamed S. è stato convocato da un consiglio disciplinare. Era responsabile della sicurezza della Nazionale francese dal 2004, ma alla fine dell’udienza non ha ricevuto alcuna sanzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé ha pagato un poliziotto francese 60mila euro, nessuna sanzione per il momento (Le Parisien)