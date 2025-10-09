Mbangula ammette le difficoltà e la paura di fallire dopo una stagione in prima squadra, spiegando perché ha scelto la Bundesliga in estate. Samuel Mbangula, esterno d’attacco belga e ora in forza al Werder Brema in Bundesliga, è tornato a riflettere sul suo recente passato in Italia. Il giocatore ha rivelato in un’intervista a RTBF le sfide psicologiche affrontate nel suo periodo bianconero, in particolare dopo una stagione trascorsa in Prima Squadra prima del trasferimento in Germania avvenuto questa estate. Il calciatore ha ammesso che le aspettative e la pressione di un club come la Juventus sono diventate un peso difficile da gestire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mbangula rivela: «Cambiare aria mi ha fatto bene. Alla Juventus ci si aspettava troppo da me, oggi mi metto meno pressione»