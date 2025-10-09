Mazzetti e Biffoni il confronto passa anche dalla Sr 325

Si è tornati a parlare di viabilità e della Sr 325 martedì sera a Vaiano, per la prima volta dalla presentazione degli studi di fattibilità realizzati dalla Regione per le alternative all’unica strada ad alto scorrimento della Valbisenzio. L’incontro, molto partecipato, organizzato inizialmente dal Pd e poi passato nelle mani dell’associazione Bruno Gucci, prevedeva la presenza dei due candidati al consiglio regionale, Erica Mazzetti e Matteo Biffoni, e della sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli. La serata è stata moderata dal giornalista Claudio Vannacci e introdotta dal segretario del Pd di Vaiano, Alessandro Michelozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

