Mazda CX-30 Ad’vantage | stile e valore in un crossover ibrido

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mazda amplia la propria gamma con la Mazda CX-30 Ad’vantage, una nuova versione speciale del crossover compatto che unisce stile, tecnologia e convenienza. Pensata per chi cerca un’auto capace di distinguersi senza rinunciare alla funzionalità, questa edizione limitata nasce per esaltare il rapporto qualità-prezzo, mantenendo alti gli standard di sicurezza e comfort. All’esterno, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mazda - vantage

mazda cx 30 ad8217vantageNuova Mazda CX-30 Ad’vantage con motore 2.5 litri Mild Hybrid da 140 CV. Ecco quanto costa - Il nuovo allestimento va a posizionarsi tra la versione di ingresso Prime- Riporta msn.com

mazda cx 30 ad8217vantageMazda CX-30 Ad'vantage punta sul rapporto qualità/prezzo - Esteticamente presenta cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati e dettagli in nero lucido, me ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mazda Cx 30 Ad8217vantage